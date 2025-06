Final do Mundial de Clubes 2025: quando, onde vai ser e como será

A final do Mundial de Clubes 2025 terá prêmio de US$ 50 milhões para o campeão / Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O maior torneio de clubes do planeta já tem data, horário e local definidos para a grande decisão. A final do Mundial de Clubes da Fifa 2025 será realizada no dia domingo, 13 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Premiação do Flamengo no Mundial supera orçamentos salariais de clubes da Série A; CONFIRA

O MetLife, que já foi palco de Super Bowls e receberá partidas da Copa do Mundo de 2026, tem capacidade para mais de 82 mil pessoas e será o cenário da primeira final do novo formato ampliado da competição, que reúne 32 clubes de todos os continentes. A decisão de levar a competição para os EUA faz parte da estratégia da Fifa de consolidar o mercado norte-americano como um dos principais centros do futebol mundial — já de olho na Copa de 2026, que também terá o país como anfitrião ao lado de México e Canadá. Final do Mundial de Clubes 2025: premiação histórica

Além do prestígio de conquistar o torneio mais importante entre clubes, o vencedor do Mundial 2025 também garantirá uma premiação histórica, no valor de US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões, na cotação atual). O valor é consideravelmente superior ao que era distribuído nas versões anteriores da competição.