Murilo, do Palmeiras, sofre lesão na coxa e deve perder Mundial de Clubes

Zagueiro se machucou em lance do gol do Inter Miami na segunda-feira; Aníbal Moreno vai a campo e tem chance de jogar contra Botafogo

O Palmeiras teve uma má notícia nesta quarta-feira (25). O zagueiro Murilo teve diagnosticada uma lesão na coxa esquerda e deve perder o restante do Mundial de Clubes. O defensor se machucou no primeiro tempo da partida contra o Inter Miami, segunda-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Murilo, afinal, se lesionou aos 17 minutos do primeiro tempo ao tentar arrancar para alcançar o atacante Allende, do Inter Miami, no contra-ataque que resultou no primeiro gol dos norte-americanos. Ele pediu substituição e deixou o campo imediatamente, com Bruno Fuchs entrando em seu posto.

E Aníbal Moreno?

Por outro lado, Aníbal Moreno, por sua vez, evoluiu após edema na coxa direita e está mais perto de retornar. O camisa 5 foi a campo na movimentação desta tarde, na Universidade da Carolina do Norte.

A provável escalação do Palmeiras é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).