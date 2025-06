Arias revela objetivo do Fluminense no Mundial após vaga nas oitavas

Craque reflete sobre empate em 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns (RSA), no Hard Rock Stadium, em Miami, que valeu classificação ao Flu

O Fluminense ficou no 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns (RSA), garantindo vaga às oitavas de final do Mundial de Clubes. E, após o apito final, o craque Jhon Arias falou sobre a classificação tricolor, revelado que o objetivo do Flu não era apenas a vaga. Ele iniciou sua fala elogiando o time sul-africano e falando das dificuldades não só do Grupo F, como do clima nos Estados Unidos.

“Eu creio que o primeiro grande objetivo era classificar para as oitavas. Era um grupo difícil e o Mamelodi hoje demonstrou que é um time muito qualificado. Não à toa se destacam muito na África (do Sul). Então, hoje era um grande teste por todo o ambiente do jogo, as condições climáticas. É difícil jogar nesse horário, com esse clima”, afirmou Arias.