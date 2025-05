Pai do goleiro Rayr, do Maracanã, "prevê" pênalti de cavadinha do Internacional

Destaque do Bicolor Metropolitano, Rayr defendeu duas cobranças de pênalti do Colorado

Derrotado por 3 a 0 pelo Internacional, na noite dessa quinta-feira, 22, o Maracanã foi eliminado da Copa do Brasil. O goleiro Rayr Miller foi novamente o destaque do time metropolitano ao defender dois pênaltis do Colorado e impedir que a equipe cearense fosse derrotada por um placar maior.

Ao fim do primeiro tempo, no primeiro pênalti marcado para o Internacional, Alan Patrick fez uma cobrança de cavadinha, mas viu a bola parar na sólida defesa de Rayr Miller. No intervalo do jogo, em entrevista ao Premiere, o arqueiro revelou que seu pai havia o aconselhado sobre a cobrança de Alan Patrick antes do jogo.