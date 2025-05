Ceará sofre três gols numa mesma partida pela segunda vez no ano

Ao todo, o Alvinegro de Porangabuçu disputou 28 jogos e foi vazado 22 vezes no ano. Na Série A, principal competição do calendário, são sete gols sofridos em nove confrontos

Um dos pontos de destaque na temporada, o setor defensivo do Ceará deixou a desejar no confronto diante do Palmeiras, nesta quinta-feira, 22, pela Copa do Brasil. No duelo, a linha de retaguarda até se portou bem no primeiro tempo, mas na etapa complementar sofreu três gols e, com isso, a equipe foi eliminada do certame.

Essa, inclusive, é a segunda vez em 2025 em que o Vovô é vazado três vezes no mesmo jogo. Isso porque, há quase dois meses, no dia 26 de março, o time foi derrotado por 3 a 2 pelo Bahia, em partida válida pela Copa do Nordeste.