Fortaleza é eliminado da terceira fase da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo

Na mesma fase e da mesma forma. Assim se deu mais uma eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 20, pela terceira etapa do torneio, foi eliminado diante do Retrô-PE. E, pelo segundo ano consecutivo, nos pênaltis.

Em 2024, o algoz foi outro: o Vasco da Gama. Na temporada passada, após eliminar o time pernambucano também nas penalidades, o Leão do Pici enfrentou o Cruzmaltino. Depois de um eletrizante 3 a 3 em São Januário, acabou eliminado na penalidades.