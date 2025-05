Ceará perde novamente para o Palmeiras e é eliminado da Copa do Brasil

Palmeiras x Ceará, pela Copa do Brasil, no Allianz Parque / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará ficou pelo caminho na Copa do Brasil. O Alvinegro de Porangabuçu foi derrotado por 3 a 0, diante do Palmeiras, nesta quinta-feira, 22, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Os gols da partida foram anotados por Estêvão. O Alvinegro de Porangabuçu, agora, só volta a campo no próximo domingo, 1º, pela Série A do Campeonato Brasileiro, quando recebe o Atlético-MG, na Arena Castelão, às 18h30min.

Palmeiras 3x0 Ceará - Como foi o jogo O primeiro tempo da partida entre Palmeiras e Ceará foi marcado por equilíbrio e intensidade, mas com poucas oportunidades claras de gol. Jogando em casa, o Verdão começou melhor e impôs seu ritmo nos minutos iniciais, especialmente explorando as jogadas pelas laterais. Estêvão, uma das principais armas ofensivas da equipe paulista, quase abriu o placar aos 21 minutos em uma jogada individual, mas parou em boa defesa do goleiro Fernando Miguel. Diante da forte marcação cearense, o Verdão recorreu aos chutes de média e longa distância como alternativa para furar o bloqueio adversário. Aníbal Moreno e Piquerez arriscaram de fora da área, mas sem sucesso. O Alvinegro de Porangabuçu, por sua vez, adotou uma postura mais defensiva, buscando explorar os contra-ataques e os erros do adversário.

Quando o primeiro tempo parecia caminhar para o 0 a 0, o Vovô conseguiu encontrar espaço na defesa palmeirense. Aos 43 minutos, Pedro Henrique recebeu um passe em profundidade, venceu Weverton com um drible e empurrou para o gol vazio. No entanto, a comemoração durou pouco: o árbitro assinalou impedimento, e a decisão foi confirmada após checagem do VAR. Com isso, o placar permaneceu inalterado ao fim dos 47 minutos iniciais. Com esse cenário, o Alvinegro voltou dos vestiários esperançoso, pela forma que havia terminado a etapa inicial. Aos 12 do segundo tempo, teve a primeira grande oportunidade, após boa jogada de Pedro Henrique, que passou bola para Rafael Ramos encontrar Galeano e chutar perto da trave, saindo em escanteio.

No entanto, mesmo com toda essa aptidão, qualquer possibilidade do Vovô se encerrou em poucos minutos. Aos 20, Estêvão foi derrubado na área. No primeiro momento, o árbitro em campo não assinalou, mas o ser chamado no VAR, marcou. O camisa 16 palmeirense cobrou, Fernando Miguel defendeu, e no rebote, o próprio atacante anotou o tento, abrindo o placar. A noite, todavia, era todo da jovem estrela brasileira, que deixou outro. Lucas Evangelista encontrou Estêvão pela esquerda, e o atacante resolveu tudo por conta própria. Avançou sobre a marcação, aplicou duas pedaladas e acertou uma bomba no ângulo. Fernando Miguel apenas observou.