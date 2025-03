Sorteio da Libertadores é hoje; veja onde assistir ao vivo e grátis

O sorteio da Copa Libertadores define os grupos da competição nesta segunda-feira, 17 de março, a partir das 20 horas, na sede da Conmebol, no Paraguai

Será uma noite de orações e dedos cruzados para 15 clubes brasileiros nesta segunda-feira, 17 de março (17/03), quando acontecem os sorteios dos grupos da Copa Libertadores e da Sul-Americana. O evento se dá a partir das 20 horas, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

A competição de clubes mais importante do continente reunirá 32 equipes em busca da glória eterna. Com o Botafogo como atual campeão, os organizadores do torneio anunciarão a composição dos grupos.