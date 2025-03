Após vaga, Bahia torce por ‘grupo acessível’ e mira mata-mata da Libertadores

No pote 4, Tricolor pode cruzar com outro time brasileiro na competição continental e aposta no fator casa para ter uma campanha consistente

O Bahia está de volta à fase de grupos da Libertadores após 36 anos. Assim, a confirmação veio após vitória por 1 a 0 sobre o Boston River-URU, na última quinta-feira (13), com gol de Jean Lucas, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Agora, o clube já mira os próximos adversários no torneio. Nesse sentido, o sorteio dos grupos acontece, nesta segunda (17), às 20h, em Luque, no Paraguai.

“O Bahia hoje está entre as sete grandes equipes do futebol brasileiro, no sentido de representatividade na Libertadores”, destacou o técnico do Bahia, Rogério Ceni, após a confirmação da vaga.