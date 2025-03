Fábio Matias recebe do Botafogo medalha de campeão da Libertadores

Um antigo membro da comissão técnica do Botafogo, enfim, recebeu, no último fim de semana, a medalha de campeão da Libertadores de 2024. Trata-se de Fábio Matias, que comandou a equipe no início da campanha do título de forma interina no ano passado, ainda na fase eliminatória, antes de iniciar os grupos.

Assim, em uma publicação nas redes sociais, o profissional fez questão de agradecer John Textor, Alessandro Brito e André Mazzuco, pela oportunidade na temporada passada, antes da chegada de Artur Jorge.