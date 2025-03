Felipe Alves revela desejo de jogar Libertadores pelo Santa Cruz: "Sonhar é possível"

O goleiro integrou o elenco do Fortaleza em 2021, ano em que o clube conquistou a inédita vaga para o torneio internacional

Ex-goleiro do Fortaleza, Felipe Alves foi apresentado oficialmente pelo Santa Cruz-PE na tarde desta terça-feira, 11, em Recife. Durante a entrevista, o arqueiro abordou diversos temas e revelou um grande desejo em relação ao time coral: jogar a Libertadores.

Atualmente, o clube disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, e o jogador de 36 anos assinou contrato por três temporadas. No entanto, segundo ele, esse é o tipo de ambição que se espera de um clube como o Tricolor do Arruda.