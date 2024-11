Botafogo supera drama, vence Atlético e é campeão da Libertadores pela primeira vez

Com um homem a menos desde os 40 segundos de jogo, o Botafogo teve mérito e se sagrou campeão da Libertadores-2024. Com emoção de sobra, a equipe venceu o Atlético por 3 a 1 com gols de Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos ficou com a taça do torneio pela primeira vez. Vargas descontou no segundo tempo.

Antes de a bola rolar, a cerimônia de abertura teve shows com famosos torcedores dos dois clubes. No lado botafoguense, Marcelo Adnet foi o representante. Já no atleticano, o rapper Djonga.