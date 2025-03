Leila vai boicotar sorteio da Libertadores após conduta da Conmebol em caso de racismo

Ausência da presidente do Palmeiras em Luque, no Paraguai, é um protesto contra o que ela avalia como punição branda ao Cerro pelo caso Luighi

Leila Pereira, presidente do Palmeiras , não marcará presença no sorteio da fase de grupos da Libertadores, que ocorrerá nesta segunda-feira (18), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Desse modo, o representante alviverde no evento será Paulo Buosi, vice-presidente do clube.

O ato criminoso de torcedores do clube paraguaio contra o jogador palmeirense Luighi resultou em uma multa aplicada pela entidade no valor de 50 mil dólares (quase R$ 288 mil).

Ausência de Leila em sorteios passa a ser frequente

Leila começa a marcar sua trajetória no Palmeiras por não participar pessoalmente de sorteios envolvendo o clube. Em dezembro do ano passado, a presidente alviverde optou por não viajar à Miami (EUA) para o sorteio do Mundial de Clubes. Na ocasião, a escolha por permanecer no Brasil se deu por conta da reta final da temporada, já que o Verdão ainda tinha chances de título brasileiro, o que não se confirmou na rodada final.

