Secretário aprova estreia de reconhecimento facial no Castelão: "Espetacular"

Por mais que já estivesse incluída em todos os portões de acesso do Estádio, para este primeiro duelo o uso do equipamento ficou restrito aos setores premium, especial e camarotes.

O sistema de reconhecimento facial começou a ser utilizado na Arena Castelão no último sábado, 15, no primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense . Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO , o secretário de Esportes do Ceará, Rogério Pinheiro, fez uma avaliação do novo sistema.

Após a estreia no Clássico-Rei, o uso do equipamento será ampliado para outros setores no Castelão, seguindo cronograma definido pelo Governo junto a Ceará, Fortaleza e Federação Cearense de Futebol (FCF). Na partida do Vovô contra o Juazeirense-BA, nesta quarta-feira, 19, na Arena, está prevista a utilização da biometria facial também na Inferior e na Superior Central.

“Na questão dos gêmeos, foi importante para nós porque nos identificou uma falha que precisa ter uma tratativa diferente […] Então estamos buscando a alternativa para que isso não volte a acontecer no próximo jogo do Fortaleza, no caso, ou qualquer outro gêmeo que vá acessar ao estádio”, disse.

No geral, a estreia do equipamento foi tranquila , como acompanhou a equipe de reportagem do Esportes O POVO durante o Clássico-Rei. Houve alguns casos de erros, mas rapidamente eram solucionados. Um dos problemas identificados foi o de dois gêmeos univitelinos que tiveram suas entradas momentaneamente barradas. O sistema os confundiu como a mesma pessoa.

Já para o segundo jogo da final do Estadual, no próximo sábado, 22, a expectativa é de que os setores Inferior Norte e Inferior Sul sejam incluídos na operação de entrada do estádio com biometria. E, por fim, no primeiro jogo da Arena Castelão válido pela Série A do Campeonato Brasileiro — no embate entre Fortaleza e Fluminense, no próximo dia 29 — todos os acessos à praça esportiva estarão com a tecnologia em uso.

“A implementação gradativa permanece. No próximo jogo, entre Ceará e Juazeirense-BA, nós vamos incluir os setores Inferior e Superior Central. Para o segundo jogo da final, dia 22, será incluído a Inferior Norte. Mas, temos uma solicitação do Ceará que seja incluída, também, a Inferior Sul, para haver um equilíbrio entre as implementações”, contou o secretário.