Biometria facial do Castelão reconhece homem com mandado em aberto e ele é preso

Foi a estreia da tecnologia no estádio cearense. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi preso pela Polícia Militar já na arquibancada, enquanto acompanhava o jogo na torcida do Fortaleza

Um homem que estava com um mandado de prisão em aberto contra si foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) na Arena Castelão durante o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense 2025. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), a prisão foi feita graças ao sistema de reconhecimento facial, que foi utilizado pela primeira vez no estádio neste sábado, 15.



Ainda de acordo com a SSPDS, o homem, que não teve a identidade divulgada, havia tido a prisão decretada por ser suspeito de um crime de receptação.