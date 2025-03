Copa do Nordeste 2025: veja o que o Ceará precisa para ir ao mata-mata

Após a vitória na primeira partida da decisão do Campeonato Cearense, o Ceará se prepara para receber a Juazeirense-BA, nesta quarta-feira, 19, às 19 horas, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. A equipe do técnico Léo Condé está, atualmente, na terceira posição do grupo B da competição regional.

Com 7 pontos conquistados em quatro jogos, o Alvinegro de Porangabuçu depende somente de si para garantir o acesso à próxima fase do Nordestão. O Vovô tem uma partida a menos do que os demais por causa do adiamento do confronto contra o Bahia, da quarta rodada, que segue sem data definida.