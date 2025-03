Veja passo a passo para realizar cadastro da biometria facial da Arena Castelão

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 10.03.2025: Reconhecimento facial, coletiva na Arena Castelão para explicar como vai ser a operação para entrada de torcedores na Arena Castelão. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

A partir do próximo sábado, 15, em jogo válido pelo primeiro duelo da final do Campeonato Cearense, entre Fortaleza e Ceará, às 16h30min, a Arena Castelão já irá realizar o processo de biometria facial dos torcedores. O cadastro já está disponível desde a última semana e é vista pelo Governo do Estado e pelos clubes como uma forma de reduzir a violência nos estádios, que foram recorrentes no começo da temporada.

Nesta segunda-feira, 10, o secretário do Esporte do Ceará, Rogério Pinheiro, concedeu coletiva na praça esportiva para maiores explicações sobre o uso do equipamento, investimento feito e outros questionamentos. Entretanto, nas redes sociais, os torcedores ainda ficaram com dúvidas sobre o procedimento. Neste sentido, o Esportes O POVO traz o passo a passo para o cadastro e dúvidas recorrentes sobre o cadastro. Passo a passo O torcedor vai acessar o site Facial Castelão feito exclusivamente para esta finalidade; Após isso, irá clicar na aba "Biometria facial". Lá, irá escolher seu time (Ceará, Fortaleza, Ferroviário ou Maracanã) e seguir para o cadastro no site, onde colocará seu dados pessoais e criar uma senha de acesso; Feito isso, será redirecionado para tirar sua foto que ficará salva no banco de dados; Logo em seguida, é o momento de enviar a documentação (RG, CNH e passaporte.) via foto; Feito tudo isso, o cadastro é aprovado e o torcedor estará apto a entrar na Arena Castelão;

Dúvidas sobre a Biometria Facial Menor de idade precisa realizar o cadastro? Sim. Até 11 anos e 11 meses, qualquer criança, já é para realizar seu cadastro com a Certidão de Nascimento Ao realizar o cadastro, o CPF foi inválido. Como proceder?

No site, procure o contato do suporte. Durante o atendimento informe o CPF e a data de nascimento. Sócio-torcedor precisa do cadastro? Sim. Sócios do Fortaleza que realizaram o check-in para o Clássico-Rei do primeiro jogo da final já foram alertados no site sobre o procedimento.

Além de RG e CNH, o cadastro pode ser feito com o passaporte? A preferência é de que aqueles que possuem nacionalidade brasileira utilizem RG e CNH, deixando passaporte apenas para o estrangeiros. Se por ventura for preciso realizar o cadastro de uma pessoa que não possui facilidade com tecnologia, qual procedimento?