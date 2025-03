Copa do Nordeste 2025: veja o que o Fortaleza precisa para se classificar para o mata-mata

O Leão do Pici tem apenas mais dois jogos válidos pela fase de grupos da competição regional e ocupa a terceira posição do grupo A

O Fortaleza enfrenta o Souza-PB, nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, no estádio Antônio Mariz, em confronto válido pela sexta-rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Atualmente na terceira colocação do grupo A com nove pontos, o time de Vojvoda pode carimbar a vaga no mata-mata e também garantir pelo menos a segunda colocação. Para isso, basta vencer o time da Paraíba por qualquer placar.

A rodada também pode definir o líder do grupo A. Caso o Leão do Pici não vença e o confronto direto entre Sport (12 pontos) e Vitória (11 pontos) não termine empatado, o Tricolor estará fora da briga pela primeira colocação, influenciando no chaveamento da segunda fase em caso de classificação. O triunfo do Vitória deixará tudo em aberto.