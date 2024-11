Cruzeiro x Racing na final da Sul-Americana 2024: tudo sobre a decisão

Saiba quando, onde e tudo sobre a final da Sul-Americana 2024 entre Racing e Cruzeiro Crédito: Reprodução / ALEJANDRO PAGNI / AFP

A final da Copa Sul-Americana de 2024 vai novamente trazer um clube brasileiro, o Cruzeiro, enfrentando um clube argentino, o Racing. As duas equipes estão na competição desde a fase de grupos, desbancando os times que vieram da Libertadores.

Local, data e horário do confronto já foram definidos: a partida acontecerá no Estádio General Pablo Rojas (Nueva Olla), no Paraguai, em 23 de novembro (domingo), às 17 horas (horário de Brasília). Esta será a sexta edição com decisão em jogo único e a 22ª final do torneio. Técnicos portugueses e argentinos crescem em finais do continente; SAIBA MAIS



Independentemente de qual equipe se consagrar campeã, a Sul-Americana de 2024 terá um campeão inédito, algo que não acontecia desde o título do Defensa y Justicia, em 2020. Final da Sul-Americana 2024: Quando e onde será Cruzeiro x Racing

Antes da definição dos finalistas, a Conmebol já havia escolhido o local da final. O Estádio General Pablo Rojas, maior palco do futebol paraguaio e casa do Cerro Porteño, tem capacidade para 45 mil pessoas e receberá o jogo decisivo em 23 de novembro. Os ingressos já estão sendo vendidos. Desde que foi adotado o modelo de final em jogo único para a Sul-Americana, essa será a segunda vez que o estádio paraguaio será palco da decisão. Em 2019, na primeira final em jogo único, o Independiente del Valle venceu o Colón por 3 a 1.

Final da Sul-Americana 2024: onde assistir ao vivo

A transmissão da final será feita por diversos canais, tanto de TV fechada quanto aberta. Nos serviços de streaming, a final estará disponível no Disney+ e no Paramount+. SBT : TV aberta

: TV aberta ESPN : TV fechada

: TV fechada Disney+ : streaming

: streaming Paramount+: streaming

Final da Sul-Americana 2024: destaques das equipes Cruzeiro O Cruzeiro tem como seu maior destaque o meia Matheus Pereira, de 28 anos. Na atual temporada, ele marcou nove gols e deu 14 assistências, o que lhe rendeu uma convocação e estreia pela seleção brasileira. Além de Pereira, destaca-se também Kaio Jorge, que chegou na segunda janela de 2024. O centroavante não foi o único a chegar no meio do ano e modificar o sistema do clube mineiro, que foi um dos que mais contratou na última janela de transferências. Ao todo, foram nove contratações, entre elas o goleiro Cássio, os volantes Walace e Matheus Henrique, além do próprio Kaio Jorge.

Também merece destaque a chegada do técnico Fernando Diniz, que pode renovar o título de campeão da América, pois em 2023 foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Racing

Entre os principais destaques do clube argentino, Adrián Martínez é o grande nome do elenco nesta Sul-Americana. O atacante de 32 anos, com passagem pelo futebol brasileiro, quando atuou pelo Coritiba, marcou nove gols em 12 jogos no torneio e divide a artilharia com Yuri Alberto.

Além disso, os meias Santiago Sosa e Juan Quintero são duas peças importantes na transição entre meio e ataque. Ambos já foram alvos de equipes brasileiras e foram fundamentais durante a trajetória do Racing até a final da Sul-Americana. Final da Sul-Americana 2024: premiação

Assim como a Libertadores, a Sul-Americana recebeu um aumento significativo em sua premiação, e o grande campeão do torneio receberá 6 milhões de dólares (cerca de 35 milhões de reais na cotação atual). Confira quanto cada equipe recebeu e o valor dos prêmios para campeão e vice da Sul-Americana de 2024: