Comissão técnica do Cruzeiro reage ao desligamento de Marcelo pelo Fluminense

Auxiliar do técnico Fernando Diniz no Cruzeiro, Eduardo Barros reagiu, nesta segunda-feira (4), à postagem sobre ao desligamento do lateral-esquerdo Marcelo pelo Fluminense.

Barros e Marcelo trabalharam juntos por mais de um ano no Fluminense. Em 2023, o lateral deixou o Olympiakos, da Grécia, e retornou ao Fluminense. Juntos, conquistaram a Libertadores (2023), a Recopa Sul-Americana (2024) e o Campeonato Carioca (2024).

Marcelo deixou o Fluminense no último fim de semana em comum acordo. No último jogo do Tricolor, o atleta discutiu com o técnico Mano Menezes ao se preparar para entrar em campo no fim do segundo tempo no empate por 2 a 2 com o Grêmio, no Maracanã.