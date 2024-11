Derrota do Corinthians impede final brasileira dupla em competições continentais

O Timão até chegou a abrir o placar no jogo de volta, mas viu os donos da casa reverterem a desvantagem Crédito: Miguel Schincariol / AFP

O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, 31. O time brasileiro foi até a argentina para enfrentar o Racing no jogo de volta das semifinais, após empatar por 2 a 2 na ida, e até conseguiu abrir o placar diante da torcida adversária em Avellaneda, mas sofreu uma virada relâmpago. Caso conseguisse a vaga na final, o Timão enfrentaria o Cruzeiro e o Brasil teria os quatro finalistas somando a Sula com a Copa Libertadores, onde Botafogo e Atlético-MG vão se enfrentar. Lutando contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode ter sofrido ainda uma "eliminação dupla", posto que o clube do Parque São Jorge ficou distante de jogar a Copa do Brasil de 2025, que poderia ser garantida com o título. O clube paulista não conquistou a vaga via Campeonato Estadual e vive situação delicada no Brasileirão.

O Botafogo até foi derrotado pelo o Peñarol, por 3 a 1, nesta quarta-feira, 30, no estádio Centenario, em Montevidéu, mas carimbou o passaporte para a decisão com vitória por 6 a 3 no placar agregado após um verdadeiro show no jogo de ida diante de sua torcida. O time mineiro, por sua vez, empatou sem gols com o River Plate no dia 29 de outuro, em pleno Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e garantiu classificação. Como venceu por 3 a 0 no duelo de ida, na Arena MRV, o Galo segurou a pressão dos argentinos para voltar a decidir o título após 11 anos. As condições no Brasileirão para quem quer ir à Libertadores De acordo com o estatístico e comentarista da Rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca, o “G-7” está virtualmente confirmado. Para isso, o Flamengo precisa terminar a Série A entre os sete primeiros da tabela, algo improvável que não ocorra. Se o Atlético-MG vencer as duas finais que disputa, da Libertadores e da Copa do Brasil, uma vaga à fase de grupos do torneio continental será transferida para o Brasileirão.

Nesta hipótese, o G-4 vira G-5, enquanto os sexto e sétimo colocados garantem a fase preliminar do certame. Outra combinação que também resulta no cenário citado é se o Botafogo for campeão da Libertadores e o Galo se consagrar vencedor da Copa do Brasil. Agora, se o Flamengo conquistar a Copa do Brasil e o Atlético-MG levar a melhor na Libertadores, dependerá de que posição o Rubro-Negro terminar. Caso o clube carioca não fique entre os cinco primeiros, então se mantém a composição do G-4, com os dois times subsequentes na classificação indo à fase preliminar. Com o Cruzeiro finalista na Copa Sul-Americana, as vagas para a Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro podem ser expandidas. Caso o Cabuloso seja campeão e fique entre os nove primeiros da Série A, pode haver o G-9. Além desse fator envolvendo o time celeste, há outros dois elementos que precisam acontecer.