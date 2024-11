Cruzeiro vai encarar Flamengo com ‘outra equipe’ em relação ao primeiro turno do Brasileirão

Assim, o time mineiro terá uma formação bastante diferente em relação ao que enfrentou os cariocas em 30 de junho, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Desde o último encontro entre os times no primeiro turno, quatro jogadores já deixaram a Raposa. A saber,: Neris e Machado (negociados com o Vitória), Robert (emprestado ao Copenhague, da Dinamarca) e Arthur Gomes (negociado com o Dínamo de Moscou, da Rússia).

Finalista da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro voltará a campo apenas na quarta-feira (6), quando medirá forças com o Flamengo às 21h (de Brasília), em Belo Horizonte, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto, dessa vez, será no Independência. Isso porque houve choque de datas com a agenda do Mineirão, que será palco do show do cantor americano Bruno Mars na terça-feira (5). Mais de 12 mil ingressos já foram vendidos.

Mudanças de um turno para o outro

Então sob o comando de Fernando Seabra, atualmente no Bragantino, a Raposa perdeu por 2 a 1 para o Rubro-Negro. Naquela ocasião, a formação da equipe celeste teve Anderson; William, Neris, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Arthur Gomes.

No segundo tempo, entraram Lucas Villalba no lugar de Neris, Lucas Romero substituiu Robert, Ramiro deixou o campo para a entrada de Machado, Lucas Silva deu vaga à Vitinho e, a última das mexidas foi Mateus Vital em substituição a Gabriel Veron.