Técnicos portugueses e argentinos crescem em finais do continente

As decisões da Libertadores e Sul-Americana estão próximas de acontecer, o que aumenta ainda mais a ansiedade. Em 2024, a hegemonia dos clubes brasileiros se confirmou, porém são os técnicos portugueses e argentinos que dominam as finais do continente nas últimas temporadas. Escolas, aliás, bem diferentes dentro de campo.

Pela Libertadores, o argentino Gabriel Milito, do Atlético, vai enfrentar o Botafogo do português Artur Jorge. O duelo acontece no dia 30 de novembro, no Monumental de Núnez, em Buenos Aires. Na Copa Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz, do Cruzeiro, será o único brasileiro. Ele vai enfrentar o argentino Ramón Díaz, do Corinthians, ou Gustavo Costas, que também é compatriota do treinador do Racing.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em 2023, Diniz faturou o título da Glória Eterna contra o argentino Jorge Almirón, que estava no Boca Juniors. Na Grande Conquista, um confronto entre os argentinos Zubeldía, da LDU, e Juan Pablo Vojvoda. O atual treinador do São Paulo levou a melhor sobre o treinador do Leão do Pici.