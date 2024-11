Conmebol define logística, e Cruzeiro terá de chegar três dias antes da final

Com planejamento feito pela Conmebol, Cruzeiro agora aguarda CBF regularizar datas do Campeonato Brasileiro

O time vai treinar no Estádio Feliciano Cáceres, do Sportivo Luqueño, que fica em Luque, cidade vizinha a Assunção, capital do Paraguai. Assim, o Cruzeiro realizará, pelo menos, dois treinamentos antes da grande decisão.

Além disso, o Cruzeiro ficará hospedado no hotel anexo à Conmebol, em Luque. O Racing ficará em outro local, mais distante de Assunção e Luque.

As equipes se enfrentarão no dia 23, no Estádio Nueva Olla, do Cerro Porteño. O Cruzeiro informou que terá 12 mil ingressos disponíveis para sua torcida.