Premiação da Sul-Americana 2024: veja quanto ganha o campeão

Em relação à edição da Copa Sul-Americana 2023, os valores tiveram um aumento. Cruzeiro e Racing disputam a final. Veja as premiações deste ano

A final da Copa Sul-Americana deste está marcada para o dia 23 de novembro em uma disputa entre o Cruzeiro e o time argentino Racing. Além do título de campeão, o time que ganhar leva uma quantia milionária em dinheiro.

A participação em outras fases da competição também garantem um valor as equipes. O Cruzeiro, por exemplo, já foi premiado com cerca de R$ 18,4 milhões pelo desempenho até então. Os ganhos são provenientes de vitórias na fase de grupos, bem como da participação em todas as etapas anteriores.

Em relação à edição de 2023, os valores tiveram um aumento na fase de grupos e também da recompensa pela vitória do campeão. Veja qual as premiações deste ano.