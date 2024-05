Algoz do Fortaleza, LDU vai disputar playoffs da Sul-Americana

Algoz do clube cearense, a equipe equatoriana alcançou a terceira posição do grupo D após vencer o Universitário em casa. Ainda no mesmo grupo, Junior Barranquilla, em primeiro, e Botafogo, em segundo, se classificaram para as oitavas de final da Libertadores.

Entre os clubes que disputarão a Sula a partir desta nova fase está a LDU, campeã da última edição da competição internacional em cima do Fortaleza , em final disputada no Uruguai.

O Fortaleza define nesta quarta-feira, 29, o seu destino na Copa Sul-Americana. Se vencer o Sportivo Trinidense , garante vaga direta nas oitavas de final do torneio internacional . Se empatar ou perder o confronto , pode ter de disputar os playoffs, dependendo de outros resultados nos grupo D.

Ainda no mesmo grupo, Boca Juniors-ARG enfrenta o Nacional Potosí-BOL, na La Bombonera, e espera um tropeço do Tricolor do Pici para tentar alcançar a primeira colocação.



Contudo, o time boliviano ainda segue vivo e sonha com uma vitória diante do time argentino para conseguir sua classificação para a próxima fase da Sula. Os dois duelos do grupo D acontecem simultaneamente nesta quarta-feira, 29, às 21 horas.