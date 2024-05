Fortaleza x Trinidense-PAR pela Sul-Americana tem quase 32 mil torcedores garantidos

Deste número, 23.903 são de check-in do programa de sócio-torcedor, enquanto os 8.088 restantes são de ingressos vendidos. A bola rola nesta quarta-feira, 29, às 21 horas. No primeiro turno, o Tricolor do Pici venceu a equipe paraguaia por 2 a 0.

Embalado pela classificação à final da Copa do Nordeste após goleada sobre o Sport no último domingo, o Leão agora almeja confirmar o primeiro lugar do Grupo D da Sul-Americana. Para isso, basta uma vitória simples diante do Trinidense.

Em caso de empate, o Tricolor só perderia a liderança se o Boca Jrs vencesse sua partida contra o Potosí e ainda tirasse um saldo de seis gols de diferença.

Parcial de torcedores para Fortaleza x Sportivo Trinidense-PAR