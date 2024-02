Corinthians x Ferroviária: onde assistir ao vivo - Supercopa Feminina

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal por assinatura) e TV Globo (rede aberta de televisão). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Na semifinal da Supercopa do Brasil Feminina, Corinthians e Ferroviária fazem a reedição da última final do torneio. Na última ocasião, o Timão venceu por 2 a 1, com gols de Tamires e Jheniffer, no duelo que aconteceu na Neo Química Arena.



A final da Supercopa do Brasil de futebol feminino é no próximo domingo, dia 18 de fevereiro.

Rodrigo e Adriele são escolhidos melhores do mundo no Beach Soccer; CONFIRA

Corinthians x Ferroviária ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

TV Globo: TV aberta

SporTV: TV fechada

Horário: quando será Corinthians x Ferroviária



Hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro (15/02), às 16h15 (horário de Brasília)