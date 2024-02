Corinthians e Ferroviária avançam para semi da Supercopa do Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os semifinalistas da Supercopa do Brasil de futebol feminino foram definidos neste domingo (11) após Corinthians e Ferroviária garantirem a classificação em suas respectivas partidas de quartas de final. Assim, as Guerreiras Grenás medirão forças com as Brabas do Timão, enquanto o Cruzeiro pegará o Avaí.

O Corinthians garantiu sua vaga ao derrotar o Internacional por 4 a 2 em pleno estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. A vitória das Brabas do Timão foi construída com gols de Jaque Ribeiro, Jheniffer, Millene e Gabi Portilho, enquanto Priscila marcou duas vezes pelas Gurias Coloradas.