Ancelotti agradece interesse da CBF, mas diz: "Sempre quis ficar no Real Madrid"

Treinador italiano confirma conversas com Ednaldo Rodrigues, presidente afastado da entidade, e se disse "orgulhoso e honrado", mas garante que queria permanecer no clube espanhol

Na manhã desta terça-feira, 2, Carlo Ancelotti falou pela primeira vez após renovar seu contrato com o Real Madrid. O técnico assinou novo vínculo com a equipe espanhola até junho de 2026 e frustrou os planos da seleção brasileira. Ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues já tinha anunciado publicamente o acerto com o comandante.

Em coletiva de imprensa, o italiano confirmou os contatos que teve com a federação e agradeceu o interesse da Canarinho em contar com seu trabalho, mas ressaltou que o acerto dependia de sua situação com o Real Madrid.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A verdade é que todo mundo sabe que tive contatos com a seleção brasileira, com o presidente que estava em exercício no momento, Ednaldo Rodrigues. Quero agradecer pelo carinho e pelo interesse, pois me deixou muito orgulhoso e honrado. Mas tudo isso estava pendente da situação que eu tinha com o Real Madrid, sempre deixei isso claro. Nos últimos meses, aconteceu que Ednaldo Rodrigues não é mais o presidente da CBF e no final a coisa saiu como sempre quis: ficar aqui (no Real Madrid)", afirmou.