Apresentado, técnico António Oliveira diz que Corinthians é "irrecusável"

Técnico António Oliveira em entrevista coletiva de apresentação no Corinthians Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

António Oliveira foi oficialmente apresentado como técnico do Corinthians neste sábado, 10, no CT Dr. Joaquim Grava. O novo treinador afirmou que não havia como recusar a proposta do Timão e exaltou a grandeza do clube, apesar do momento ruim dentro de campo. "Não há bons nem maus momentos para representar o Corinthians, é algo irrecusável, que passa uma vez. Aproveito a oportunidade para dizer que, daqui para frente, a única coisa que temos que ter é: organização, profissionalismo e competência, para resgatar o bom momento. Sei que esses jogadores são os melhores para resgatar a grandiosidade desse colosso do futebol mundial", disse o português. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O comandante reconheceu que estará fora de sua zona de conforto, mas demonstrou confiança no elenco para que o cenário atual seja revertido. São cinco derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, que colocou a equipe na zona de rebaixamento do Estadual e na lanterna do Grupo C.

"Se eu quisesse zona de conforto, teria ficado onde estava. Nessa perspectiva, quanto mais falavam, mais vontade eu tinha de representar esse grande clube. Sei do desafio, mas conheço a capacidade daqueles que trabalham comigo e confio muito nos jogadores. Vamos tentar extrair o melhor potencial desses jogadores, tenho certeza que isso vai ser feito e vamos voltar aos momentos gloriosos. Agora é falar pouco, os resultados vão falar mais alto", declarou. No decorrer da entrevista coletiva, António ressaltou que pretende resgatar a confiança dos atletas, sobretudo os que vivem má fase, como o atacante Yuri Alberto. Na visão do português, a melhor forma de recuperar o bom rendimento do elenco é com vitórias. "É a vitória que vai resgatar a confiança. Depois é muito mais fácil trabalhar em cima de vitórias. Eu senti um grupo animado, ciente do momento e com vontade enorme de dar a volta por cima. São eles que podem reverter a situação. Amanhã é mais uma oportunidade que o futebol constantemente nos dá de reiniciar. Tenho certeza absoluta que eles vão representar da melhor forma. É inadmissível o Corinthians passar por esse momento, por isso que amanhã nós vamos agarrar essa oportunidade com unhas e dentes", afirmou. "Todos eles são importantes. O mais importante é extrair o potencial deles e resgatar a confiança para que voltem a ser o que já foram. Só os resultados podem dar confiança, eles não desaprenderam a jogar. Todos são importantes e vão ajudar a escrever uma bonita história que começa a partir de hoje", acrescentou. A estreia de António Oliveira será neste domingo, 11, quando o Corinthians, pressionado, enfrenta a Portuguesa na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 16 horas.