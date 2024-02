Ceará acerta a contratação do lateral-direito Rafael Ramos, ex-Corinthians

Nas tratativas com o jogador, o Vovô chegou a ter um entrave com questões salariais, já que o lateral pediu inicialmente um valor fora dos padrões do time cearense. Com um consenso estabelecido, o lateral desembarcará ainda nesta semana na capital cearense para realizar exames médicos e ser anunciado pelo Vovô. A informação é de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

O Ceará acertou a contratação do lateral-direito Rafael Ramos, que estava no Corinthians. O Vovô negociava com o jogador desde o final de janeiro, conforme antecipou o Esportes O POVO . Sem espaço no Timão, o português foi liberado pelo clube paulista.

Rafael Ramos tinha contrato com o Corinthians até a metade desta temporada, mas entrou em acordo com a diretoria do time paulista para antecipar a saída. Com o português, o Vovô preenche as duas lacunas que restavam no elenco: a do camisa 5, com Jean Irmer, e a do lateral-direito.



No Alvinegro, Rafael Ramos disputou posição com Rai Ramos, que vem sendo o titular da equipe, e o jovem Jotavê, promovido das categorias de base ao profissional.



Rafael Ramos no Ceará: quem é o jogador?



Formado nas categorias de base do Sporting-POR, o português Rafael Ramos tem 29 anos e chegou ao Corinthians em 2022 por indicação do treinador Vítor Pereira. Naquela temporada, chegou a atuar em 22 jogos pelo Timão, mas perdeu espaço no último ano, onde entrou em campo apenas sete vezes.



Em 2023, a última vez que Rafael Ramos participou de uma partida foi na vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Universitario-PER, no dia 18 de julho. Na ocasião, o lateral jogou por 55 minutos e deixou o gramado do Monumental "U" com lesão no joelho direito.



Na carreira, acumula passagens pelo Orlando City e Chicago Fire, ambos da MLS, pelo FC Twente, da Holanda, e Santa Clara, de Portugal, onde viveu a melhor fase da carreira. No Corinthians, por ser reserva de Fagner e ter um alto salário, a diretoria do Timão tenta antecipar a sua saída antes do término do contrato, que se encerra no fim de junho deste ano.