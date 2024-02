Zico visita CT da base do Fortaleza e veste camisa do Tricolor

Zico vestiu a camisa do Fortaleza em visita ao CT da base em Maracanaú Crédito: João Moura / Fortaleza EC

Zico também aproveitou para conversar com funcionários e atletas, a maioria do sub-17, presentes no CT nesta quarta-feira. Ele falou sobre a sua carreira, a importância da seriedade no processo de formação e os caminhos que devem ser tidos como exemplos para se ter sucesso na vida profissional. "É um momento que eu gosto muito (estar presente com os atletas da base), poder passar algumas coisas que eu acho importante para quem quer ser jogador de futebol. Todos aqueles que trabalham num clube como o Fortaleza tem que valorizar muito essa chance, buscar sempre melhorar em cada área para poder seguir em frente e conseguir aproveitar a chance quando aparecer", disse Zico ao site oficial do clube. Zico nas Páginas Azuis do O POVO Em 2023, Zico foi entrevistado para as Páginas Azuis do O POVO. O Galinho relembrou a carreira, os grandes momentos e comentou sobre a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. Leia na íntegra.