Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo - Campeonato Carioca

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (Youtube e Twitch) e Premiere (pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco da Gama e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 4 de fevereiro (04/02), em jogo da sexta rodada do Campeonato Carioca . A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro às 19h (horário de Brasília).

Na sétima posição, o Vasco da Gama encontra-se fora da zona de classificação para a fase final da Taça Guanabara. O Cruz-Maltino acumula dois jogos sem vitória, empatando com o Bangu e perdendo para o Nova Iguaçu na última rodada.

Os visitantes, que iniciaram a temporada com amistosos nos EUA e no Campeonato Carioca, estão se recuperando. No último jogo do Flamengo, com sua equipe titular, o rubro-negro venceu o Sampaio Corrêa-RJ por 2x0.

Vasco x Flamengo ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

CazéTV: YouTube

Premiere: TV Fechada

SporTV: TV Fechada

TV Fechada SBT: TV Aberta

Horário: quando será Vasco da Gama x Flamengo



Hoje, domingo, 4 de fevereiro (04/02), às 19h (horário de Brasília)