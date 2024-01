Carioca 2024: quando começa o campeonato e onde assistir ao vivo

Fluminense é o atual campeão carioca Crédito: Reprodução/ Mailson Santana/ Fluminense FC

Com Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, o Campeonato Carioca 2024 começa a partir da desta quarta-feira, 17 de janeiro (17/01). Na primeira rodada, três jogos ocorrerão no dia inicial do torneio. O Flamengo enfrenta o Audax às 21h30min, e o Botafogo receberá o Madureira às 19h. As finais do torneio estão previstas para os dias 31 de março e 7 de abril. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No dia seguinte, os outros dois grandes entrarão em campo: o Vasco jogará em casa contra o Boavista, e o Fluminense visitará o Volta Redonda.

O Campeonato, que acontece desde 1906, completando 118 anos, chega à sua 128ª edição, com o Flamengo como o clube com mais conquistas. O Fluminense, por sua vez, é o atual bicampeão e busca o tricampeonato. Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Carioca 2024: participantes Na edição de 2024 serão 12 clubes se enfrentam em turno único para decidir quais esquipes participarão das semifinais e sucessivamente da final decisiva. As 12 equipe são: Audax

Bangu

Boavista

Botafogo

Flamengo

Fluminense

Madureira

Nova Iguaçu

Portuguesa

Sampaio Corrêa

Vasco

Volta Redonda Carioca 2024: formato da disputa Na Taça Guanabara, os 12 clubes se enfrentam em turno único. Os quatro melhores avançam; o primeiro colocado é o campeão do torneio e o último colocado é rebaixado para a Série A2. Dentre os quatro primeiros colocados, são formadas as semifinal, e posteriormente, a final são disputados no sistema de mata em jogos de ida e volta, assim como a Taça Rio, torneio de consolação entre 5º e 8º da Primeira fase.

Na semifinal, em caso de igualdade na pontuação e, posteriormente, no saldo de gols do confronto, avança a equipe com melhor campanha na Taça Guanabara. Na final, em caso de igualdade nos pontos e saldo de gols do confronto, a taça é decidida nos pênaltis. Carioca 2024: onde assistir ao vivo aos jogos O Campeonato Carioca de 2024, sem contrato com a Rede Globo, assim como no ano passado deve ser transmitido por diversos meios. Confira a lista abaixo de onde deve ser transmitido as partidas do campeonato Carioca: Band : TV aberta

: TV aberta Canal GOAT : YouTube

