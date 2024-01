Vasco da Gama: contratações em 2024; quem chega, quem fica e quem sai

O Vasco da Gama foi um dos clubes que mais se movimentou no mercado de transferências Crédito: Reproduções/ JORGE RODRIGUES / AGIF / AGIF VIA AFP

O Vasco da Gama está atualmente entre as equipes que mais buscam uma mudança de patamar entre as temporadas. A equipe carioca, que permaneceu na Série A apenas na última rodada, está se movimentando no mercado para evitar o rebaixamento em 2024. Inicialmente, o cruz-maltino renovou com peças que se destacaram na temporada passada. Praxedes veio do Bragantino, e Paulo Henrique do Atlético-MG. Além disso, trouxe jogadores para posições específicas da equipe.

O zagueiro João Victor, que chegou do Benfica, tornou-se a segunda maior contratação da história do Vasco. Com valores próximos a 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões), a aquisição do zagueiro só não superou a chegada de Edmundo em 1999, vindo da Fiorentina por $ 15 milhões de dólares. Adson e David foram dois jogadores de lado de campo cuja chegada surpreendeu a torcida do "Gigante da Colina". Entre aprovações e negativas, as contratações foram feitas visando substituir Gabriel Pec, que concretizou sua transferência para o Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos. Contratações do Vasco em 2024: quem chega

Em 2024, o Vasco concretizou quatro novas contratações e duas compras de jogadores que já estavam no elenco, mas eram emprestados. Além dos zagueiros João Victor e Robert Rojas, o clube ainda busca reforços para meio e ataque, incluindo nomes como Wellington Silva, Eduardo Vargas e Wesley. Brasil x Bolívia: VEJA detalhes sobre a estreia da Seleção Mas, na posição de volante, é onde as principais especulações do Vasco são discutidas. O principal nome é o ex-jogador do Flamengo, Gustavo Cuellar, que está muito próximo de se tornar o novo reforço do Vasco. Anteriormente, o clube tentou nomes como o argentino Juan Sforza, além das repatriações dos jogadores Souza e Allan, que já tiveram passagens pelo clube. Chegando:

Fechado : João Victor, David, Adson e Robert Rojas



: João Victor, David, Adson e Robert Rojas Negociando : Cuellar, Souza, Allan, Wellington Silva, Wesley e Eduardo Vargas…



: Cuellar, Souza, Allan, Wellington Silva, Wesley e Eduardo Vargas… Renovação: Paulo Henrique e Praxedes

Entre as saídas, o clube optou por não renovar com Bambu e Ferreira, jogadores que chegaram por empréstimo em 2023. Os torcedores não desejavam a permanência deles para 2024, e assim, ambos retornaram para seus clubes anteriores. A principal venda do clube foi a do jogador criado na base do Vasco, Gabriel Pec. Com um misto de amor e ódio por parte da torcida, o ex-camisa 11 da Colina concretizou sua transferência para os Estados Unidos, mais especificamente para o Los Angeles Galaxy, por 10 milhões de dólares (cerca de 49 milhões de reais).