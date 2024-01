Flamengo: contratações em 2024; quem chega, quem fica e quem sai

Apesar de só ter anunciado o meia Nicolás de la Cruz, o Flamengo continuando se movimento no mercado de transferências na busca de fortalecer o elenco

A única contratação visando a titularidade é do meia uruguaio Nicolás de la Cruz (ex-River Plate), que ficou em terceiro na disputa de melhor jogador da América do Sul em 2023 - Rei da América. Ele chega para substituir Everton Ribeiro, transferido para o Bahia.

Durante a temporada de 2023, o time do Flamengo não conquistou nenhum título. Agora, sob o comando do técnico Tite, a diretoria rubro-negra busca fortalecer diversas áreas da equipe.

De la Cruz já estava apto para estrear pelo time na partida contra o Audax-RJ nesta quarta-feira, 17, no Amazonas. Além do uruguaio, Tite pode contar com o retorno de Gabriel Noga e Matheus Gonçalves, que estão de volta por empréstimo.

Contratações do Flamengo em 2024: quem chega



Quanto aos reforços para 2024, o Flamengo busca principalmente fortalecer sua defesa, mirando a contratação do zagueiro Léo Ortiz e considerando Juninho Capixaba (Ex-Fortaleza) como opção para a lateral esquerda, caso não seja possível fechar com Matis Viña, atualmente no Sassuolo e pertencente à Roma.

Copinha: Corinthians goleia CRB para se garantir nas quartas; CONFIRA

Negociações também estão em andamento com Evander e Luis Henrique, jogadores que já tiveram passagens por rivais do clube carioca, Vasco e Fluminense, respectivamente. Do elenco atual, o Flamengo já renovou os contratos de Victor Hugo, David Luiz e Bruno Henrique.

Fechado : De la Cruz

: De la Cruz Renovação : Victor Hugo, David Luiz e Bruno Henrique

: Victor Hugo, David Luiz e Bruno Henrique Negociando: Matías Viña, Léo Ortiz, Juninho Capixaba, Luís Henrique e Evander



Estaduais 2024 começam hoje (17/01): VEJA datas de início

Contratações do Flamengo em 2024: quem saiu



Quanto às saídas, Everton Ribeiro transferiu-se para o Bahia, o goleiro Santos foi para o Fortaleza, e jogadores como Thiago Maia e Matheuzinho estão próximos de deixar o clube, rumo a Internacional e Corinthians, respectivamente.