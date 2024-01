The Best 2023: veja todos os premiados

Com a apresentação de Thierry Henry e Reshmin Chowdhury, veja quem foram os premiados no The Best 2023 Crédito: Reprodução/ JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Entre as mulheres, destaque para o Barcelona e a seleção da Inglaterra, com a técnica inglesa Sarina Wiegman. A seleção inglesa, vice-campeã mundial, teve sete jogadoras entre as 11 melhores da temporada. Durante a premiação, o atacante inglês Bobby Charlton, que faleceu em outubro de 2023, foi homenageado pela Fifa.

Fifa The Best 2023: brasileiros que participaram da premiação No Fifa The Best 2023, brasileiros também foram reconhecidos. Vinicius Júnior, do Real Madrid, foi um dos 11 melhores jogadores, enquanto Ederson recebeu o prêmio de "Melhor goleiro". Apesar disso, a seleção ideal escolheu Courtois, do Real Madrid, para a posição de goleiro. Entre os gols mais bonitos da temporada, o premiado também foi um brasileiro. Guilherme Madruga, que concretizou sua ida ao Cuiabá, venceu a categoria com um gol de bicicleta quando ainda atuava pelo Botafogo-SP contra o Novorizontino na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A seleção brasileira recebeu o prêmio Fair Play por um gesto de solidariedade a Vinicius Júnior, entrando em campo com camisas negras contra o racismo sofrido pelo jogador. A Fifa homenageou a jogadora Marta, seis vezes eleita a melhor do mundo. Essa homenagem inédita representa a primeira vez que é concedida a um atleta em atividade, marcando um feito histórico.

Marta, presente no evento, será homenageada a partir de 2024 com os gols mais bonitos femininos, sendo denominado como o "Prêmio Marta". Brasil e Espanha farão amistoso contra o racismo no dia 26 de março; VEJA Fifa The Best 2023: finalistas de cada categoria Veja todos os finalistas de todas as categorias do prêmio The Best: