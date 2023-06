City bate Inter e conquista a Champions League pela primeira vez na história

Clube inglês enfrentou a Internazionale de Milão no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia, e venceu por 1 a 0. O gol do título foi marcado por Rodri

O Manchester City é campeão da Champions League. Neste sábado, 10, a equipe comandada por Pep Guardiola enfrentou a Internazionale de Milão no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia, e venceu por 1 a 0. O gol do título foi marcado por Rodri.

Com o resultado, o City não só faturou a Champions League mas também a tríplice coroa na temporada, já que também foi campeão do Campeonato Inglês e da Copa Inglaterra, coroando o excelente trabalho do técnico espanhol Pep Guardiola, que já havia conquistado duas 'orelhudas' com o Barcelona.

A Champions League era o único campeonato que faltava ao Manchester City. Em 2020/21, a equipe chegou à final do torneio, mas foi derrotada pelo Chelsea, por 1 a 0, no Stade de France, em Paris. A Inter de Milão, por sua vez, perdeu a oportunidade de conquistar o tetracampeonato europeu.

A partida

Manchester City e Inter de Milão travaram um duelo bastante equilibrado no primeiro tempo, mas foram os ingleses que assustaram pela primeira vez. Logo aos cinco minutos Bernardo Sivla ficou com a bola dominada pela direita e bateu colocado, no ângulo, tirando tinta da trave.

A Inter não deu espaços para o Manchester City, mas só foi agredir o adversário aos 25 minutos, quando Ederson saiu do gol, errou ao repor a bola em jogo, entregando-a nos pés de Barella, que tentou bater de primeira, aproveitando a ausência do goleiro rival na meta, mas faltou pontaria.

Haaland também teve uma boa oportunidade para abrir o placar para o Manchester City aos 27 minutos, quando recebeu passe de De Bruyne, invadiu a área e bateu forte, vendo o goleiro Onana fazer boa defesa para manter o 0 a 0.

Já na reta final do primeiro tempo, a equipe comandada por Pep Guardiola perdeu um de seus principais jogadores. De Bruyne sentiu a região posterior da coxa direita e teve de ser substituído por Phil Foden, um baque para o Manchester City.

Se de Bruyne deixou o campo na reta final do primeiro tempo, aos 11 minutos da etapa complementar foi a vez de Dzeko sair de cena para a entrada de Romelu Lukaku, vice-artilheiro da Inter de Milão na temporada, com 14 gols.

Pouco depois da entrada de Lukaku, a Inter de Milão novamente teve uma boa chance graças a um vacilo da defesa rival. Akanji deixou a bola para Ederson, mas não viu Lautaro nas suas costas. O argentino invadiu a área com ela dominada, mas, ao invés de acionar um de seus companheiros, resolveu bater para o gol, parando no arqueiro brasileiro.

Sem conseguir converter suas oportunidades, a Inter de Milão acabou sendo castigada aos 22 minutos. Akanji deu passe em profundidade para Bernardo Silva, que chegou na linha de fundo e cruzou para trás. A bola ainda desviou na zaga da Inter antes de sobrar para Rodrigo, que chegou batendo de primeira, no cantinho, sem chances para Onana, abrindo o placar em Istambul.

A resposta da Inter de Milão veio logo no lance seguinte. Dumfries cabeceou, a bola passou pela defesa do City e sobrou para Dimarco, que também arrematou de cabeça, encobrindo Ederson, mas a bola bateu no travessão. No rebote, ela voltou para Dimarco, que, novamente de cabeça, viu Lukaku bloquear a conclusão e evitar o empate.

Com a vantagem, o City viu a Inter de Milão se jogar ao ataque, algo que não vinha fazendo até então, e aproveitou os espaços deixados para atacar o adversário e tentar ampliar o placar. Mas, no fim, foram os italianos que tiveram a grande chance de balançar as redes com Lukaku, mas Ederson fez um milagre à queima-roupa, garantindo, assim, o tão sonhado título da Liga dos Campeões.