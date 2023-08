Copa Feminina: quem é Sarina Wiegman, técnica da Inglaterra na final

Conheça Sarina Wiegman, a técnica que pode comandar a seleção masculina da Inglaterra Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Sarina Wiegman é a melhor técnica de futebol feminino — literalmente. A treinadora recebeu o título da própria Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) três vezes, a última em 2022, e solidificou a sua posição ao colocar a Inglaterra na final da Copa Feminina. Sob o comando da holandesa, a equipe das "Leoas", eliminada na disputa pelo terceiro lugar do Mundial anterior, alcançou uma posição cobiçada entre as seleções. As jogadoras enfrentam a Espanha no domingo, 20, às 7 horas da manhã (horário de Brasília). A treinadora ficou conhecida no cenário geral do esporte ao receber o título da Eurocopa com a Holanda. Representando a mesma equipe na Copa do Mundo Feminina de 2019, a profissional levou sua seleção à final (segundo lugar), perdendo apenas para os Estados Unidos.

A sua nomeação como técnica da Inglaterra foi recente, em setembro de 2021, mas já garantiu às inglesas o primeiro título na Eurocopa. Ao vencer o país anfitrião na Copa, a Austrália, a seleção garante outro recorde — sua primeira final no torneio. Conheça mais sobre Sarina Wiegman e a sua presença no futebol a seguir. IA do Fifa 23 não acerta finalistas nem artilheiras da Copa Feminina; VEJA Sarina Wiegman: carreira no futebol Antes de comandar as seleções, as origens de Sarina no futebol são encontradas nas partidas com seu irmão gêmeo nas ruas de Haia, cidade holandesa. Sem times femininos, o comentarista de futebol holandês Vincent Schildkamp afirma que ela foi encorajada a cortar o cabelo e jogar entre os garotos. “Seus pais a encorajaram a fazer isso (cortar o cabelo) porque viram que era seu grande sonho se tornar uma jogadora de futebol”, disse Schildkamp ao The Times. Mas o convite para representar o seu país profissionalmente como jogadora de futebol veio em 1986, aos 16 anos de idade. Cerca de 31 anos depois, Wiegman comandaria a Holanda como treinadora principal, após atuação na figura de adjunta.

Na seleção feminina inglesa, a treinadora foi a primeira técnica permanente não-britânica a assumir a posição. “Muito animada para começar as primeiras partidas com as Leoas”, escreveu em postagem no Instagram. Sarina Wiegman pode comandar a seleção masculina inglesa? A técnica foi cotada pela Associação Inglesa de Futebol (FA) como possível substituta de Gareth Southgate na equipe masculina do país. Sarina Wiegman possui um contrato com a FA na seleção feminina até 2025. "Achamos que a Sarina está fazendo um ótimo trabalho e esperamos que continue assim por muito tempo, acho que a Sarina pode fazer o que quiser no futebol”, disse o presidente-executivo da FA, Mark Bullingham.