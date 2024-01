Fifa The Best 2023: Messi vence o prêmio de melhor jogador

O atacante da Argentina e do Inter Miami, Lionel Messi, foi escolhido pelos jurados da Fifa como o melhor jogador do mundo

O norueguês Erling Haaland , que defendeu o Manchester City, ficou em segundo lugar, e o francês Kylian Mbappe , do PSG, fechou o pódio. A lista aponta, segundo a entidade esportiva, os melhores do mundo e considera o desempenho na temporada passada (2022/23).

Na premiação “The Best”, Messi é premiado pela terceira vez e conquista o título de "Melhor Jogador do Mundo" na temporada 2022/23. Ele ficou na primeira colocação do prêmio realizado pela Fifa após efetuar sua transferência para o Inter Miami. O argentino não esteve presente no evento.

Apesar de ter vencido a Bola de Ouro da revista France Football em outubro, Lionel Messi não era o favorito para a conquista do prêmio da Fifa. Isso porque esta edição do The Best englobava as atividades entre janeiro e dezembro de 2023, excluindo a Copa do Mundo do Catar, disputada em dezembro de 2022.

Fifa The Best 2023: temporada de Lionel Messi

Messi foi o principal nome da Argentina na conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Esta é a oitava temporada em que o jogador ganha o prêmio, incluindo o momento em que a Fifa apresentou uma premiação em conjunto com a Bola de Ouro, sendo o atleta com mais conquistas.

Apesar de sua mudança para o Inter Miami, o argentino manteve seu protagonismo e, mesmo chegando ao novo clube próximo ao final da temporada, ainda conseguiu o primeiro título da história da equipe, a Copa das Ligas.

O prêmio de melhor jogador do mundo já esteve em conjunto com a Bola de Ouro, um troféu tradicional concedido pela France Football, entre os anos de 2010 e 2015. Mas, atualmente, as duas premiações são distribuídas de formas distintas e possuem modelos diferentes de votação. Lionel Messi conquistou a Bola de Ouro pela oitava vez.

Em 2022/23: 39 gols, 25 assistências