Vinícius Júnior brilha e Real Madrid conquista Supercopa da Espanha

O Real Madrid contou com o faro de gol do atacante Vinícius Júnior para golear o Barcelona por 4 a 1 e conquistar o título da Supercopa da Espanha, neste domingo (14) no Al Awwal Park, em Riad (Arábia Saudita). Esta foi a 13ª oportunidade na qual os Merengues conquistaram a competição.