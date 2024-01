Favorito Haaland disputa com Messi e Mbappé prêmio The Best da Fifa

Haaland comemora gol no jogo Arsenal x Manchester City, no Emirates Stadium, pela Premier League Crédito: Glyn KIRK / AFP

Erling Haaland, que conquistou cinco títulos pelo Manchester City em 2023, parece bem posicionado para ganhar o prêmio The Best da Fifa de melhor jogador do ano em Londres, nesta segunda-feira, com Lionel Messi e Kylian Mbappé também competindo na categoria masculina. Se há alguma dúvida entre os homens, o fator surpresa desaparece na premiação feminina, onde o prêmio parece reservado à espanhola Aitana Bonmatí, que conquistou a Copa do Mundo no ano passado com sua seleção e a Liga dos Campeões com o Barcelona. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O prêmio 'The Best', caso seja confirmada a vitória do norueguês na categoria masculina, poderá marcar o início de uma era de domínio de Haaland, de 23 anos, e do francês Mbappé, de 25, como a que teve uma longa hegemonia até recentemente de Messi e Cristiano Ronaldo.

O argentino, aos 36 anos, conquistou a última Bola de Ouro, para a qual contava a Copa do Mundo de 2022, no Catar, mas esse torneio já não está incluído nos méritos deste Fifa The Best, que o incluiu na sua edição anterior, vencida por Messi devido ao tricampeonato mundial da 'Albiceleste'.

Em 2023, Haaland venceu a Liga dos Campeões da Europa e a Supercopa, a Premier League inglesa e a Copa da Inglaterra, e o Mundial de Clubes. Além disso, foi eleito o melhor jogador do ano na Inglaterra e na Europa pela Uefa, sendo o artilheiro da Premier e da Champions. Mbappé e Messi foram eliminados com o Paris Saint Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões e, embora tenham vencido a Liga Francesa com o PSG, à qual Messi somou a Leagues Cup Norte-Americanas com o Inter Miami, não parece que possam ofuscar o norueguês. Messi ganhou sua oitava Bola de Ouro no ano passado, quando algumas vozes já clamavam para que o prêmio ficasse com Haaland. Pep Guardiola, que este ano concorre ao The Best da Fifa como melhor técnico, e que treinou Messi no Barcelona e Haaland no City, foi taxativo quando a última Bola de Ouro ia ser entregue.

"A Bola de Ouro deveria ter duas seções, uma para Messi e outra para os demais. Haaland deveria vencer, sim, depois de marcar tantos gols", disse o catalão. "Mas, claro, Messi, se você me perguntar qual foi sua pior temporada, ele seria melhor do que qualquer outro. Ambos merecem o prêmio", disse o técnico na época. As dúvidas este ano são menores na premiação feminina tendo a espanhola Aitana Bonmatí, de 25 anos, vencedora da última Bola de Ouro, como favorita absoluta.

As outras duas finalistas são sua compatriota Jenni Hermoso, que também venceu a Copa do Mundo, e a colombiana Linda Caicedo. A jovem jogadora do Real Madrid, de 18 anos, foi a estrela de seu time no bom desempenho na Copa do Mundo, onde a seleção sul-americana foi eliminada nas quartas de final pela Inglaterra. Além de Messi e Linda Caicedo, outros três jogadores sul-americanos podem ser premiados na cerimônia The Best, tendo sido incluídos entre os três finalistas em outras categorias.