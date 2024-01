Especulado na seleção brasileira, Carlo Ancelotti renova com o Real Madrid até 2026

Após a saída de Tite, o Brasil teve Ramon Menezes como interino no início do ano. Em seguida, Fernando Diniz foi contratado até julho de 2024, com a expectativa de ocupar o cargo até a chegada de Ancelotti. A renovação com o clube espanhol representa o último capítulo de um ano conturbado dentro e fora de campo na seleção.

Nos gramados, o Brasil finalizou o ano na sexta posição nas Eliminatórias para a Copa de 2026. A seleção triunfou contra Bolívia e Peru, empatou com a Venezuela e perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina. O revés enfrentando os argentinos foi em casa, no Maracanã. Diniz vem dividindo as suas atenções com o Fluminense-RJ. Com os cariocas, foi campeão da Copa Libertadores e vice-campeão mundial.

Em adendo, Ednaldo Rodrigues foi destituído da presidência da CBF. O dirigente afirmava que existiam garantias do acerto, ainda que Ancelotti não pudesse, legalmente, assinar um contrato à época.

Ancelotti está em sua segunda passagem como técnico do Real Madrid. O italiano substituiu o francês Zinédine Zidane em 2021 e conquistou a Champions League de 2021/22. Além disso, venceu troféus como o Campeonato Espanhol e o Mundial de Clubes.