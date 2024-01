De volta à CBF, Ednaldo quer Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira

Após retornar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por meio da liminar concedida por Gilmar Mendes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Ednaldo Rodrigues já tem na mira alguns nomes para comandar a seleção brasileira. Segundo o ge, o técnico Dorival Júnior, do São Paulo, deve ser convidado para assumir o cargo.

Ednaldo disse, em entrevista para a Veja, que sua primeira missão será definir o comandante do Brasil, que tem sido dirigido de maneira interina por Fernando Diniz, do Fluminense. O nome favorito do novo (velho) presidente é o de Dorival, que tem contrato com o Tricolor até o fim de 2024.

Além disso, o dirigente gostaria de contar com o ex-lateral Filipe Luís, que se aposentou recentemente no Flamengo, como um membro da comissão ou uma espécie de coordenador.