Carlo Ancelotti: quem é o novo técnico da seleção brasileira

O italiano Carlo Ancelotti, de 64 anos idade, foi o escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser o novo técnico da seleção brasileira a partir do ano de 2024. As informações foram dadas pelo jornalista André Rizek, do SportTV.

Ancelotti é o atual técnico do Real Madrid e tem contrato com o time até junho do próximo ano. A CBF vai esperar o término do contrato do ex-jogador com o time espanhol para que ele possa começar a comandar a seleção brasileira.

O técnico deve ainda indicar alguém para substituir o seu lugar no time europeu e ajudá-lo nessa transição.

Carlo Ancelotti na seleção brasileira: história de vida e no futebol



Carlo Michelangelo Ancelotti nasceu em 10 de junho de 1959, em Reggiolo, na Itália. Começou sua carreira profissional nos campos em 1976 no clube italiano Parma e permaneceu lá até 1979.

Neste mesmo ano foi contratado pela Roma e lá venceu uma Série A no Campeonato Italiano e quatro copas da Itália.

Já em 1987, Ancelotti foi contratado pelo Milan e jogou pelo time até 1992. Ele ganhou duas Ligas dos Campeões. O ex-jogador esteve em campo em duas copas do mundo, de 1986 e 1990.

O técnico teve que se aposentar aos 33 anos, no ano de 1992, após uma lesão no joelho. Em 1995, começou sua trajetória como técnico do time da sua cidade, Reggiana, porém só passou uma temporada e já foi contratado pelo time de Parma.

Ancelotti passou por vários times, sempre alcançando títulos e vitórias. O técnico ficou conhecido pelo seu período de comandante dos clubes Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli, Everton e seu retorno para o Real Madrid em 2021.

Carlo Ancelotti na seleção brasileira: um dos maiores treinadores do mundo

Com uma bagagem cheia de vitórias, o técnico Carlo Ancelotti é considerado um dos melhores técnicos do mundo. Ele é o maior vencedor na Liga dos Campeões como comandante, pois ganhou quatro competições como técnico, duas com o Milan e outras duas com o Real Madrid.

Outro destaque da sua trajetória é que ele tem o título de único treinador que venceu as cinco principais ligas europeias. Além disso, ele já conquistou prêmios individuais, como o "Treinador do ano da Uefa", em 2003, e o título "10 Maiores Treinadores da História da France Football: 2019".



