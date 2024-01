Com Dorival próximo da seleção, Vojvoda vira plano A no São Paulo; entenda

A diretoria do clube paulista entende a complexidade da negociação com Vojvoda, mas está disposta a usar "tudo que tem" para convencer o treinador a se mudar para o Morumbi

A informação que corre na imprensa paulista, divulgada inicialmente por André Hernan e Gabriel Sá, é de que Dorival Júnior já comunicou ao São Paulo que aceitará o cargo de treinador da seleção brasileira. Com isso o Tricolor do Morumbi deve se movimentar no mercado da bola em busca de um substituto. O nome de Vojvoda, do Fortaleza , é tratado como “plano A”.

O Esportes O POVO apurou que o São Paulo, embora entenda a complexidade de tentar tirar Vojvoda do Fortaleza, usará “tudo que tem” para conseguir um desfecho positivo na negociação. Vale ressaltar que o treinador argentino do Leão tem contrato até o fim de 2024 e uma multa rescisória com valor considerável — detalhe este que não seria um empecilho para a diretoria do clube paulista.

Um “plano B” em pauta no São Paulo é o treinador português Antônio Oliveira, do Cuiabá, considerado um nome promissor e mais acessível no quesito de negociação. Outra possibilidade avaliada é explorar o mercado sul-americano e trazer um profissional de fora do Brasil.

Pelo histórico, saída de Vojvoda do Fortaleza é difícil

Desde 2021 no Fortaleza, Vojvoda se consolidou como o segundo treinador com mais tempo em um mesmo clube no Brasil, atrás apenas de Abel Ferreira, do Palmeiras. Além do trabalho longevo, o argentino se destacou, também, pelos resultados esportivos obtidos, o ótimo conhecimento tático para organizar a equipe e a fidelidade ao projeto do Tricolor do Pici.

O destaque de Vojvoda no Fortaleza, claro, já chamou a atenção de outros clubes em momentos anteriores. O comandante, entretanto, não abriu mão de cumprir o contrato com o Leão. Até por essa postura do argentino, o São Paulo sabe que não é um nome simples para contratar, sobretudo nas condições atuais.



Pelo Leão, Vojvoda conquistou um título da Copa do Nordeste, três do Campeonato Cearense, foi vice-campeão da Sul-Americana e alcançou a quarta colocação da Série A. Além disso, foi sob o comando do argentino que o Fortaleza venceu seu primeiro penta estadual e disputou a sua primeira edição de Libertadores.