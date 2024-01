Dorival é o primeiro técnico da história da Seleção com passagens por Ceará e Fortaleza

Reconhecido por ser um exímio gestor de grupo e por colecionar bons trabalhos no futebol nacional, Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileira. Além de chegar ao seu auge profissional, o comandante ainda vai se tornar o primeiro treinador da Amarelinha com passagens por Ceará e Fortaleza.

Aos 61 anos, o paulista teve sua primeira experiência no futebol cearense entre dezembro de 2004 e março de 2005, quando treinou o Leão do Pici. Na ocasião, ele defendeu o time tricolor em 25 oportunidades e foi demitido após empatar um Clássico-Rei válido pelo Campeonato Cearense. No total, Dorival teve 62,6% de aproveitamento à frente do Tricolor.

O retorno do técnico ao futebol alencarino ocorreu após quase 17 anos. No dia 28 de março de 2022, ele foi anunciado como novo treinador do Vovô, cargo que ocupou até junho do mesmo ano. Em Porangabuçu, Dorival esteve à beira do campo em 18 oportunidades. Ao todo, foram 11 vitórias, quatro empates e três derrotas, obtendo um aproveitamento de 68,51%.