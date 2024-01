Um ano da morte de Pelé: relembre as homenagens ao Rei em 2023

Sua morte marcou o cenário esportivo mundial, já que o craque participou de eventos importantes do futebol e ainda detém o título de jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo. Pelé alcançou este feito com a camisa 10 , em 1958, com 17 anos e oito meses.

Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morreu há exatamente um ano, em 29 de dezembro de 2022. O ex-camisa 10 do Santos faleceu em decorrência de um câncer de cólon intestinal. Por ter parado de responder a quimio, o eterno camisa 10 já recebia cuidados paliativos.

Um ano da morte de Pelé: homenagens feitas em 2023



Os campeonatos brasileiros de futebol em 2023 prestaram várias homenagens a Pelé. Na série A, foi criado o “minuto 10” para reverenciar o atleta do século. Já o Campeonato Paulista recebeu uma coroa no troféu para homenagear o Rei.

No âmbito político, a Câmara dos Deputados decretou o dia 19 de novembro como Dia Nacional do Rei Pelé, com o texto de autoria dos deputados Luciano Ducci (PSB-PR) e Felipe Carreras (PSB-PE).

Pelé ainda foi homenageado na Língua Portuguesa. Seu nome se tornou verbete do Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis, como sinônimo de quem é “fora do comum” ou alguém que “não pode ser igualado”. A campanha para o apelido figurar no documento contou com o apoio da Fundação Pelé, do SporTV, do Santos e Memorabíblia do Esporte.

Um ano da morte de Pelé: astro viu campanha do Brasil na Copa do Mundo do Catar



Aos 82 anos de idade, Pelé assistiu a campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo do ano passado, quando o mundial foi disputado no Catar. Ele viu o Brasil ser eliminado pela Croácia nos pênaltis, nas quartas de finais.

Ainda, parabenizou a Argentina pelo seu primeiro título em Copas do Mundo no Catar. “Que presente foi assistir a este espetáculo ao futuro do nosso esporte”, afirmou em seu perfil no Instagram.