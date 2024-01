Pernambucana é 1ª vencedora do "Quem quer ser um milionário", no Domingão com Huck

Outros dois participantes chegaram à "pergunta do milhão", mas não conseguiram acertar. Jullie Dutra acertou questão sobre Pelé e ficou com o prêmio

A pernambucana Jullie Dutra, de 38 anos, é a primeira pessoa a conquistar o prêmio máximo de R$ 1 milhão no quadro “Quem quer ser um milionário” no programa “Domingão com Huck”, neste domingo, 10. A “pergunta do milhão” se referia ao número da camisa que Pelé usou na Copa do Mundo de 1958.

Órfã de pai e mãe, ela se emocionou durante o programa ao lembrar das perdas mais sofridas em sua vida.

“Eu tinha 5 anos quando meu pai foi assassinado. Mas tenho flashes dele. Lembro dele com muito carinho e sou muito grata. Quando minha mãe partiu, eu tinha 27. Quando tenho perdas grandes, sempre lembro dessa perda irreparável. E lembro que não existe dor tão profunda".

Segundo o seu perfil no Linkedin, ela é formada em Jornalismo e fez pós-graduação em Direitos Humanos. A estudiosa, nasceu em Limoeiro, no interior de Pernambuco, e foi criada em João Alfredo, no mesmo estado. Ela informou que com o prêmio pretende comprar uma casa para a "mãe do coração", Carmelita, que hoje a ajuda na criação da filha, Maria Helena, de 3 anos, diagnosticada com autismo. Também quer investir nos estudos para tentar seguir carreira diplomática no Instituto Rio Branco.

"Quando minha mãe morreu, no leito de morte, ela me disse: 'Jullie, não pare de estudar, com a educação você cria empoderamento, você estudando, consegue galgar espaço, consegue um milhão, muito mais do que isso'. Dediquem-se a vocês, mulheres, que vocês conquistam e conseguem. Tenho [a palavra] 'resiliência' tatuada no braço. Perdi minha mãe, entrei em depressão, fiquei sem emprego. E comecei com um cliente numa agencia de comunicação. Hoje tenho 12 pessoas que trabalham comigo e quero agradecer a eles", comemorou.

Não é a primeira vez que a jornalista aparece no programa. Em 11 de dezembro do ano passado, participou do quadro “Pensa Rápido”, em que seis participantes respondem a uma pergunta e o mais rápido participa da disputa pelo R$ 1 milhão. Ela errou uma questão sobre fases da lua e não conseguiu seguir em frente à época.



Na trave

Na atual temporada, outros dois participantes chegaram à “Pergunta do milhão”, mas não conseguiram acertar. O primeiro foi o cientista mineiro Arthur Abrantes, e o segundo foi o também pernambucano Luiz Pradines, que possui um mestrado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Ambos voltaram para casa com R$ 300 mil do programa de TV.